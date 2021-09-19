Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan Kore gazisine ziyaret - Haberler
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Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan Kore gazisine ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan Kore gazisine ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kore gazisi Hulisi Gönenç'e ziyarette bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kore gazisi Hulisi Gönenç'e ziyarette bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gönenç, "Şimdi çağırsınlar yine giderim. Sağlığım yerinde çok şükür." dedi.

Gönenç, bu toprakların bölünmesine, parçalanmasına asla müsaade etmeyeceklerin, kimseye de verilecek bir karış toprağın olmadığını vurguladı.

Kaymakam Erdoğan da ziyarette Gönenç'in Gaziler Günü'nü kutladı.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan Kore gazisine ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'dan Kore gazisine ziyaret - Haberler
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