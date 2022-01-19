Beypazarı Kaymakamı Erdoğan, vagon imalatı yapan fabrikayı ziyaret etti

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçede vagon üretiminde bulunan fabrikaya ziyarette bulundu.

Erdoğan, ziyarette iş yeri sahibi Ali Göçmen'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

150 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Göçmen, "Bugün geldiğimiz noktada yılda 200 vagon üretiyoruz. Bunları başta Fransa, İsviçre ve Almanya'ya gönderiyoruz. Genelde yurt dışına çalışıyoruz. Sistemli bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Kaymakam Erdoğan da ilçenin gerek tarımda gerek turizmde gerek sanayi alanında önemli işler başardığını gördüklerini ve bu çalışmaların daha da ileriye götürülmesi yönünde işbirliği içinde hareket edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.