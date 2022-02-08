Beypazarı Kaymakamı Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçedeki şehit aileleri ile Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini ziyaret etti.

Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ile İncepelit ve Yoğunpelit mahallelerinde ikamet eden şehit Bünyamin Nacak, Nuh Alper Bol'un aileleri ile Kıbrıs gazileri Halil Kılıç ve Hasan Hüseyin Koçer'e ziyarette bulundu.

Şehit aileleri ve gazilerinden talepleri olup olmadığını soran Erdoğan, "Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Devletimizle, milletimizle onların yanındayız. Onların yalnız olmadıklarını göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Erdoğan, şehit aileleri ve gazileri ziyaretlerin süreceğini kaydetti.