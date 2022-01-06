Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'dan Kargı Barajı ve hidroelektrik santraline ziyaret - Haberler
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Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'dan Kargı Barajı ve hidroelektrik santraline ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Erdoğan'dan Kargı Barajı ve hidroelektrik santraline ziyaret
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Sakarya Nehri üzerinde kurulu olan Kargı Barajı ve Hidroelektrik santralinde incelemelerde bulundu.

SAKARYA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Sakarya Nehri üzerinde kurulu olan Kargı Barajı ve Hidroelektrik santralinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette santralle ilgili bilgi veren işletme müdürü Serhat Aydoğan, Kargı Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen santralin 97,44 megavat kurulu güç ile Türkiye'nin 151, Ankara'nın ise 6. büyük enerji santrali olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 63. büyük hidroelektrik santrali olduklarına işaret eden Aydoğan, santralin 202,5 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile 55 bin 781 kişinin günlük ihtiyacını karşıladığını aktardı.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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