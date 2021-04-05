Beypazarı Kaymakamı Bozdemir tarihi Suluhan Kervansarayında incelemelerde bulundu
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Beypazarı Kaymakamı Bozdemir tarihi Suluhan Kervansarayında incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Kaymakamı Bozdemir tarihi Suluhan Kervansarayında incelemelerde bulundu

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, tarihi Suluhan Kervansarayında incelemelerde bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, tarihi Suluhan Kervansarayında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bozdemir beraberinde Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve iş adamı Mehmet Akbacakoğlu ile ilçede turizme kazandırılması planlanan tarihi kervansarayda inceleme yaptı.

Bozdemir, Beypazarı'nın bünyesinde barındırdığı konakları, hanları, hamamları ve içinde bulundukları kervansarayı ile tarih ve kültür şehri olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Kaplan da, "Beypazarı çok sayıda eseri bünyesinde barındırıyor. İlçede aynı günde Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemi izleri görme şansına sahibiz." dedi.

İş adamı Akbacakoğlu ise tarihi kervansarayda ayakkabı müzesi açmayı planladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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