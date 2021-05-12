Beypazarı Kaymakamı Bozdemir, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
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Beypazarı Kaymakamı Bozdemir, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Beypazarı Kaymakamı Bozdemir, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Bozdemir, mesajında Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıkların belirtti.

Bayramların birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın, hoşgörünün, paylaşmanın, barışın ve tüm insani değerlerin en üste düzeyde yaşandığı günler olduğuna işaret eden Bozdemir, vatandaşların bayramı huzur, mutluluk ve sağlıkla geçirmesini temenni etti.

Bozdemir, salgından bir an öncesi kurtulmak için tedbirlere uyma çağrısında bulunarak, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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