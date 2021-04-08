Beypazarı Kaymakamı Bozdemir, Kovid-19 vakalarının artmaması için aile içi ziyaretin yapılmamasını istedi

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bozdemir, daha önce ziyaretlerin ve aile içi oturmaların yapılmaması gerektiğini belirttiklerini söyledi.

İlçede hastalık ya da vakalarda bariz bir artış bulunmadığına işaret eden Bozdemir, "Ama bu, salgın yok anlamına gelmesin. Vatandaş, normalleşme sürecini başka türlü anladı gibi sanki. Halen ilçede hastalığın yayılmasının aile içi, hısım akraba oturmalarından kaynaklandığını belirledik. Hastalık bundan dolayı yayılma sürecinde." dedi.

İlçe halkı olarak ziyaretlere, aile içi ziyaretlere son verilmesini isteyen Bozdemir, "Bulaş, bu ziyaretlerde daha hızlı gerçekleşiyor. Aşılar yeni yeni etkin olmaya başladı. Özellikle büyüklerimiz, yaşlılarımızın kontrolsüz temasları ve bunun sonucunda hasta olanları görüyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama vatandaşlarımızdan da yine biraz daha sabır, daha fazla tedbir, daha az hareket istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak