Beypazarı Kaymakamı Bozdemir: "İlçe nüfusunun yüzde 17'sine 2. doz aşı yapıldı"
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Beypazarı Kaymakamı Bozdemir: "İlçe nüfusunun yüzde 17'sine 2. doz aşı yapıldı"

Beypazarı Kaymakamı Bozdemir: 'İlçe nüfusunun yüzde 17'sine 2. doz aşı yapıldı'
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, ilçede aşılama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, ilçede aşılama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bozdemir, yaptığı açıklamada, ilçede yeni tip koronavirüse karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

İlçe nüfusunun yüzde 17'lik kısmının 2. doz aşısının yapıldığını anlatan Bozdemir, şunları kaydetti:

"Biontech aşısını da Beypazarı halkına sunduk. Artık Biontech'e randevu alabilecekler. Bilindiği gibi Sınovac asısı, aşılama başladığından itibaren vatandaşlara yapılıyor. Aşılamada çok şükür bir sıkıntımız yok. 300 Biontech aşısı gelmişti ve bunun 250'si vatandaşa vuruldu. Peyderpey Biontech aşısı gelecek. Gün geçtikçe vaka sayılarında gerileme yaşanıyor. Aşılarımız günün her saatinde hastanede yapılıyor. Ama yine de korona önlemlerini ve tedbirlerini elden bırakmıyoruz. Maske, mesafe, temizlik önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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