Beypazarı Kaymakamı Bozdemir'den yeni Orman Müdürüne ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, bir süre önce Orman İşletme Müdürü olarak atanan Kadir Pekal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, bir süre önce Orman İşletme Müdürü olarak atanan Kadir Pekal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Bozdemir, ziyarette İşletme Müdürlüğünün çalışmaları, bu yaz ormanlarda ne kadar alanda damga ve kesim yapılacağı gibi ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İşletme Müdürü Kadir Pekal, Kaymakam Bozdemir'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak