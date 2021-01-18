Beypazarı Kaymakamı Bozdemir'den ilçedeki ailelere ziyaret
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Beypazarı Kaymakamı Bozdemir'den ilçedeki ailelere ziyaret

18.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:54
Beypazarı Kaymakamı Bozdemir'den ilçedeki ailelere ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca belirlenen aileleri evlerinde ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca belirlenen aileleri evlerinde ziyaret etti.

Bozdemir beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen ile Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Unan ailesini ziyaret etti.

Aile bireyleri ile görüşen Bozdemir, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Devletin, sosyal devlet ilkesi gereğince ihtiyaç sahibi vatandaşlara her zaman destek verdiğini dile getiren Bozdemir, "Gönül almak, dua almak ve vatandaşımızın halini, hatırını eksiklerini sormak için evlerinde ziyaretler ediyoruz. Kaymakamlık olarak gerek yaşlı gerekse de ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya ve devletimizin şefkat elini uzatmaya devam edeceğiz. Bu kış günlerinde Vakfımız tarafından vatandaşlarımızın evlerine sıcak çorba ve yemek servisi veriliyor." dedi.

Fatma Unan da kendilerini ziyaret eden Kaymakam Bozdemir ve Vakıf müdürü Alaattin Biçen'e teşekkür ederek, "Allah sizlerden ve devlet büyüklerimizden razı olsun. Devletimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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