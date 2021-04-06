Beypazarı Kaymakamı Bozdemir: "3 okul ve 4 katlı yurt binasında yıkım çalışmaları başlatıldı"

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, depreme dayanıklı olmayan okul binalarına yönelik, "3 okul ve 4 katlı yurt binasında yıkım çalışmaları başlatıldı.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, depreme dayanıklı olmayan okul binalarına yönelik, "3 okul ve 4 katlı yurt binasında yıkım çalışmaları başlatıldı." dedi.

Bozdemir yaptığı açıklamada, deprem dayanıklılık testi yapılan eğitim kurumlarına yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

"3 okul ve 4 katlı yurt binasında yıkım çalışmaları başlatıldı." diyen Bozdemir, "Eski Kız Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu ve Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci yurdu binası için yıkım kararı çıktı. İlçede okul sayısı yeterli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak