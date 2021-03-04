Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir Kovid-19 denetimine katıldı

Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ile beraber, Kovid-19 denetimine katıldı.

Kaymakam Bozdemir, kontrollü normalleşme sürecinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Ekiplerin denetimlerini sürdüreceğini vurgulayan Bozdemir, "Belirlenen kurallara işletme sahipleri kadar vatandaşlarında uymasını istiyoruz. Bu anlamda, işletmelere ve vatandaşlara tavsiyelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak