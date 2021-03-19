Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir: "Havuç üretiminde Türkiye ikincisiyiz"
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Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir: "Havuç üretiminde Türkiye ikincisiyiz"

19.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:45
Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir:

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, ilçenin havuç üretiminde Türkiye ikincisi olduğunu söyledi.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, ilçenin havuç üretiminde Türkiye ikincisi olduğunu söyledi.

Bozdemir, ilçenin tarımda çok önemli noktada bulunduğunu belirtti.

Önemli sayıda turist çeken ilçenin tarımsal potansiyeline de dikkati çeken Bozdemir, şunları kaydetti:

"Beypazarı ürettiği tarım ürünleriyle de göz dolduruyor. Beypazarı, Türkiye havuç üretiminin yüzde 45-50'ini tek başına üretirken, bu konumda Türkiye ikincisi. Öte yandan aysberg marulda 13 bin dekar alanda yapılan 41 bin 600 ton üretimle Türkiye birincisi. Yine taze soğan üretiminde 12 bin dekar alanda 30 bin ton üretimle Türkiye birincisi. Beypazarı tarım ürünlerinde kendisini kanıtlamış bir ilçemizdir. Tarım alanındaki çalışmalarımız sürecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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