Beypazarı Kaymakamı Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun ve şube müdürleriyle bir araya geldi Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ve şube müdürleri ile toplantı yaptı.

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ve şube müdürleri ile toplantı yaptı. Eski Jandarma Konak'taki toplantıya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ile bazı okul müdürleri de katıldı. Toplantıda eğitim öğretim yılı değerlendirildi. Kaymakam Temel Ayca, Beypazarı'nda eğitimin oldukça iyi durumda olduğunu belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni Hükümet Konağı'na taşınacağını bildirdi. Kaynak: AA