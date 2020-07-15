Beypazarı Kaymakamı Ayca'dan yeni açılacak polis karakolunda inceleme Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca Şehit Ertuğrul Dönmez Merkez Karakolu'nun taşınacağı yeni binada incelemelerde bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca Şehit Ertuğrul Dönmez Merkez Karakolu'nun taşınacağı yeni binada incelemelerde bulundu.

Ayca, beraberinde Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile karakolun bundan sonraki süreçte hizmet vereceği Kurtuluş Mahallesi Hamzalar mevkindeki binada inceleme yaptı, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Ayca ve Belediye Başkanı Kaplan, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA