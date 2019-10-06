Beypazarı Kaymakamı Ayca'dan esnaf ziyareti

06.10.2019 15:38

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, ilçe esnafını ziyaret etti.

İlçeye bir süre önce atanan Ayca, hafta sonu esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Esnafların turizmle ilgili sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ayca, turizmin daha güçlendirilmesi, turist sayısının artırılması ve yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bazı fırınlara da ziyarette bulunan Ayca, burada yöresel lezzet "Kuru"nun yapımı hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA