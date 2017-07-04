Beypazarı Jandarma Komutanlığından "Anız Yangını" Uyarısı

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.



Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde hububat hasadının başlaması dolayısıyla mahalle sakinleri ve tarla sahiplerinin, hasat sonrası anızları yakmaması gerektiği bildirildi.



Anız yakmanın zararları konusunda çiftçilere bilgi verilen açıklamada, "Alkol alan ve mangal yakan şahısların bir anlık dalgınlıkları milli felakete yol açacaktır. Bu konuda jandarma ekipleri sık sık, yangına müsait alan ve ormanlıklarda devriye gezilerinde bulunarak denetimlerini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.