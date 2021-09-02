Beypazarı ilçesinin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak
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Beypazarı ilçesinin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak

Beypazarı ilçesinin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin kırsal Dibekören, Kapullu ve Gürsöğüt mahallelerine yarın bazı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin kırsal Dibekören, Kapullu ve Gürsöğüt mahallelerine yarın bazı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla Dibekören'de 09.30-17.30, Kapullu'da 10.00-12.30, Gürsöğüt'te de 14.00-17.30 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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