Beypazarı ilçesinin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak
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Beypazarı ilçesinin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak

Beypazarı ilçesinin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinin Kurtuluş, Zafer ve Gazipaşa mahallelerinin bir bölümüne yarın enerji verilemeyecek.

Beypazarı ilçesinin Kurtuluş, Zafer ve Gazipaşa mahallelerinin bir bölümüne yarın enerji verilemeyecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kurtuluş, Zafer ve Gazipaşa mahallesinin bir bölümlerine, arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolaysıyla 09.30 ile 17.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Kurtuluş Mahallesi'nde, Namazgah, Uzun, Acıçeşme, Kemal Milaslı, Milli Egemenlik Caddesi ve Tatlı Çeşme Sokağı, Zafer Mahallesi'nde Hükümet Karşısı, Meydan 3, Zafer 3, Milli Egemenlik Bölümü, Tepe Sokak, Yüksek Kaldırım Sokak, Zafer 4. Sokak ile Hıdırlık Sokağı, Gazipaşa Mahallesi'nde ise Hıdırlık Sokak, Ünal Geredelioğlu Sokak ve Milli Egemenlik Caddesi'nde kesinti yaşanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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Beypazarı ilçesinin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak - Haberler
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