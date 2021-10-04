Beypazarı ilçesine hafta sonu yerli turist ilgisi - Haberler
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Beypazarı ilçesine hafta sonu yerli turist ilgisi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı ilçesine hafta sonu yerli turist ilgisi

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda hafta sonu yerli turist yoğunluğu yaşandı.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda hafta sonu yerli turist yoğunluğu yaşandı.

Havaların iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Beypazarı ilçesini ziyaret ederek ilçenin tarihi mekanlarını gezdi, doğal güzelliklerini keşfetti.

Demirciler Sokağı'ndaki yoğunluk dikkati çekti. Bazı vatandaşlar, sosyal mesafeye uyulmamasından yakındı.

İstanbul'dan ilçeye gelen İsmail Yalçınkaya, AA muhabirine, hafta sonunu değerlendirmek için uzun süredir görmek istedikleri Beypazarı'na geldiklerini söyledi.

Yalçınkaya, "Burada Osmanlının ayak izlerini görebiliyorsunuz. Bazı geleneklerin aynısı yaşatılıyor. Hanlarını, hamamlarını hatta yaşayan hamam müzesini, kültür evi müzesini, konaklarını görme fırsatı bulduk. Gerçekten Beypazarı gezisinden memnun kaldık. Bana Beypazarı'nı soranlara 'Siz hala Beypazarı'nı görmediniz mi?" diye serzenişte bulunurum." dedi.

İnözü Vadisi de yerli turistlerin ilgi odağı oldu. Vadideki tesislerde kahvaltı yapan turistler ardından mağaraları gezdi.

Beypazarı ilçesine hafta sonu yerli turist ilgisi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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