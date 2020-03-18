Beypazarı ilçesindeki bir ağıldan 21 koyunun çalındığı iddia edildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir ağıldan 21 koyunun çalındığı öne sürüldü.
18.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:36
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir ağıldan 21 koyunun çalındığı öne sürüldü.
Kuyumcutekke Mahallesi'nde yaşayan Zekeriya Aydın, ağılındaki 21 koyununun olmadığını fark etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbarı değerlendiren ekipler, koyunların bulunması için çalışma başlattı.
Öte yandan ekipler, vatandaşların ağıllarına güvenlik kamerası taktırmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: AA