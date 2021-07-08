Beypazarı ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi hayata geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi hayata geçirildi

Beypazarı ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi hayata geçirildi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında açılan yaz okulunda çocuklara birçok spor branşı dalında eğitimler veriliyor.

Beypazarı ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında açılan yaz okulunda çocuklara birçok spor branşı dalında eğitimler veriliyor.

İlçede Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı projesi dolayısıyla salı, perşembe ve cumartesi günleri 11.00-15.00 saatleri arasında, 8-12 yaş gurubundaki 124 öğrenciye yüzme öğretiliyor.

Mevcut şehir stadının hemen yanı başında geçen yıl kurulan 10x20 ebadında portatif havuz sayesinde çocuklara, 3. kademe antrenörler tarafından yüzme öğretiliyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, yüzme kurslarına kayıtlarında sürdüğünü belirterek, "Havuzda her gün numuneler alınıyor. Temizlik ve kirlilik oranları kontrol ediliyor. Su değerleri ölçülüyor. Çocuklar ve aileler verilen yüzme eğitiminden oldukça memnunlar." dedi.

Futbol, basketbol, voleybol, teniz, atletizm ve badminton branşlarında çocuklara antrenörler tarafından eğitimlerin verildiğini anlatan Bediz, saat 17.00'den sonra da Şehir Stadında futbol ve diğer spor branşları konusunda eğitimler verildiğini, okullarda spor ve yetenek taraması yaparak çocukları branşlara ayırdıklarını kaydetti.

Beypazarı ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi hayata geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, paraya kendisi için isteyen şahıstan arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, paraya kendisi için isteyen şahıstan arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Sertab Erener İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beypazarı ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi hayata geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:37:36. #1.15#

title