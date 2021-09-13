Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak - Haberler
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Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Beypazarı ilçe merkezi ve bazı mahallelerine yarın belirli saatler arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Beypazarı ilçe merkezi ve bazı mahallelerine yarın belirli saatler arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı bazı mahallelere arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolaysıyla yarın enerji verilemeyecek.

Buna göre, 09.30-11.30 saatleri arasında Başağaç, Ayvaşık, Hacıkara mahallelerinin bazı sokaklarında, 09.30-17.30 saatleri arasında Cumhuriyet, Zafer, Bağözü, Çakıloba, Çantırlı, Dibekören ve Kapullu mahallelerine, 13.30-15.30 saatleri arasında ise Başağaç, Yeşilağaç, Bağözü, Çakılolba, Doğanyurt, Fasıl, Kaplan, Kozağaç, Köst, Kuyucak ve Sarıağıl mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak - Haberler
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