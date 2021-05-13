Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı namazı kılındı
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Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı namazı kılındı

Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı namazı koronavirüs tedbirleri alınarak eda edildi.

Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı namazı koronavirüs tedbirleri alınarak eda edildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren evlerinde kapanma sürecinde bulunan vatandaşlar seccadelerini alarak camilere gitti.

Merkez Fatih Camii'nde yapılan vaaz, diğer camilerden de dinletildi.

Koronavirüs tedbirleri alınarak kılınan namazın ardından vatandaşlar evlerine döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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