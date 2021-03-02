Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim başladı

Başkentin Beypazarı ilçesinde tüm okullarda yüz yüze eğitimin başladığı bildirildi.

Başkentin Beypazarı ilçesinde tüm okullarda yüz yüze eğitimin başladığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde bulunan tüm okullarda pandemi dolayısıyla ara verilen yüz yüze eğitimlere tekrar başlanıldığı açıklandı.

Buna göre anaokulları, ana sınıflar tam gün açık olurken, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi okullarında 5 gün süreyle kesintisiz eğitimin süreceği, diğer okullarda ise seyreltilmiş olarak öğrenciler 2 gün süreyle yüz yüze eğitime gelecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak