Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim başladı

02.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:57
Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim başladı

Başkentin Beypazarı ilçesinde tüm okullarda yüz yüze eğitimin başladığı bildirildi.

Başkentin Beypazarı ilçesinde tüm okullarda yüz yüze eğitimin başladığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde bulunan tüm okullarda pandemi dolayısıyla ara verilen yüz yüze eğitimlere tekrar başlanıldığı açıklandı.

Buna göre anaokulları, ana sınıflar tam gün açık olurken, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi okullarında 5 gün süreyle kesintisiz eğitimin süreceği, diğer okullarda ise seyreltilmiş olarak öğrenciler 2 gün süreyle yüz yüze eğitime gelecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Berat Albayrak Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Zeki Müren Bülent Ersoy Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Erol Bulut Hakan Kutlu Mesut Bakkal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beypazarı ilçesinde okullarda yüz yüze eğitim başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:58:52. #1.16#
title