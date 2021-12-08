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Beypazarı ilçesinde öğretmenlere farkındalık semineri

Beypazarı ilçesinde öğretmenlere farkındalık semineri
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çeşitli okullarda ve İmam Hatip okullarında din derslerine giren öğretmenlere ve okul idarecilerine yönelik farkındalık eğitim semineri verildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çeşitli okullarda ve İmam Hatip okullarında din derslerine giren öğretmenlere ve okul idarecilerine yönelik farkındalık eğitim semineri verildi.

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu'ndaki seminerde katılımcılara İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan tarafından bilgiler aktarıldı.

Çalışkan, din dersi öğretmenlerinin okullarında gerçek anlamda farkındalık oluşturmaları gerektiğini belirterek, "Öğrenciler kendilerine rol model seçer. Bunu da öğretmeninden alır. Din dersi öğretmeni, gerek tutumuyla gerek davranışıyla, kişiliğiyle, giyim kuşamıyla rol model olması gereken bir eğitimcidir." dedi.

Beypazarı ilçesinde öğretmenlere farkındalık semineri

Beypazarı ilçesinde öğretmenlere farkındalık semineri

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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