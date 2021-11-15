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Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kesintilerin arıza, bakım ve onarım için yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, kesintilerin Dibekören, Akkaya, Dibecik, Acısı, Dikmen, Akçakavak, Güneyce Mahallerinde 09: 00-17: 00 saatleri arasında olacağı kaydedildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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