Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak
Beypazarı ilçesinde yarın enerji kesintisi yapılacağı bildirildi.
Beypazarı ilçesinde yarın enerji kesintisi yapılacağı bildirildi.
Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım Perşembe günü Dibekören, Harmancık, Kayabükü, Tahir mahalleleri ile Hacıkara Mahallesi Kırbaşı yolu ve Karapınar Sokak'a 09.30 ila 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kesinti, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve tesis çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.
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