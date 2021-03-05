Beypazarı ilçesinde denetim ekipleri oluşturuldu

Beypazarı ilçesinde normalleşme sürecinde denetim ekipleri oluşturuldu.

Kaymakam Bilal Bozdemir, ilçede 3'er kişiden oluşan 16 ekip kurulduğunu, ekiplerin denetim faaliyetlerini, Sağlık Bakanlığının "İl İlçe Salgın Denetim Merkezi" (İSDEM) sistemine kaydettiğini söyledi.

Bozdemir, "Ekipler, iş yerlerinde maske, mesafe, hijyen, HES kodu sorgulama gibi kriterlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Usulsüz bir durum olduğunda ya da görüldüğünde Kaymakamlığımıza bilgi verip, cezai müeyyide uyguluyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak