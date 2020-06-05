Beypazarı ilçesinde cuma namazı kılındı Koranavirüs salgını sürecinde Başkentin Beypazarı ilçesinde cuma namazı, sosyal mesafeye uyularak ikinci kez kılındı.

Koranavirüs salgını sürecinde Başkentin Beypazarı ilçesinde cuma namazı, sosyal mesafeye uyularak ikinci kez kılındı.

Cuma namazı kılmaya gelen bazı vatandaşlar seccadelerini de getirirken, belediye zabıta müdürlüğü ekipleri cami önlerinde cemaate maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, ilçe genelinde tüm camilerin açık olduğunu ve her fırsatta alınan önlemlere ve kurallara uyulması tavsiyesini yenilediklerini söyledi.

Kaynak: AA