Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak

Beypazarı'nın bazı mahallelerinde bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisine gidilecek.

Beypazarı'nın bazı mahallelerinde bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisine gidilecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması nedeniyle yarın bazı mahallelere belli saatlerde elektrik enerjisi verilmeyecek.

Kesinti Yalnızçam Mahallesi'nde 10.00-13.00 saatleri arasında Kargı Mahallesi'nde ise 14.30-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak