Beypazarı ilçesinde 7 bin maske ve kolonya halka dağıtıldı Beypazarı ilçesinde Cumhurbaşkanlığınca kaymakamlığa gönderilen maske ve kolonyaların halka dağıtıldığı bildirildi.

Beypazarı ilçesinde Cumhurbaşkanlığınca kaymakamlığa gönderilen maske ve kolonyaların halka dağıtıldığı bildirildi. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelen 7 bin kolonya ve maske, kaymakamlık ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara ulaştırıldı. Vakıf Müdürü Alaettin Biçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen maske ve kolonyaların kısa süre içinde halka ulaştırmayı başardıklarını söyledi. Kaynak: AA