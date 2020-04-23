Beypazarı ilçesinde 7 bin maske ve kolonya halka dağıtıldı
Beypazarı ilçesinde Cumhurbaşkanlığınca kaymakamlığa gönderilen maske ve kolonyaların halka dağıtıldığı bildirildi.
23.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:54
Beypazarı ilçesinde Cumhurbaşkanlığınca kaymakamlığa gönderilen maske ve kolonyaların halka dağıtıldığı bildirildi.
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelen 7 bin kolonya ve maske, kaymakamlık ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara ulaştırıldı.
Vakıf Müdürü Alaettin Biçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen maske ve kolonyaların kısa süre içinde halka ulaştırmayı başardıklarını söyledi.
Kaynak: AA