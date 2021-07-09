Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Korkmaz, yanan tarım arazilerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Korkmaz, yanan tarım arazilerini ziyaret etti

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Korkmaz, yanan tarım arazilerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Ersin Korkmaz, elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangında hasar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Ersin Korkmaz, elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangında hasar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Kırbaşı Mahallesinde yangının hasar verdiği arazide buğday ve arpa ekili tarlaları bulunan 6 üreticiyle bir araya gelen Korkmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zararın telafisi noktasında yapılabilecek işlemlerle ilgili değerlendirmenin ardından Korkmaz, üreticilere tarımsal desteklemelerle ilgili bilgi verdi.

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Korkmaz, yanan tarım arazilerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Ebru Gündeş Kartal Tibet Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Erol Bulut Salih Uçan Burak Elmas Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürü Korkmaz, yanan tarım arazilerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 12:38:03. #1.15#

title