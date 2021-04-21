Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünden "ev ziyareti" uyarısı
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Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünden "ev ziyareti" uyarısı

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünden 'ev ziyareti' uyarısı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerinde bulunulmaması uyarısı yaptı.

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerinde bulunulmaması uyarısı yaptı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, vaka sayılarının giderek arttığı belirtildi.

Vatandaşların alınan önlemlere, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmeleri istenen açıklamada, "İlçede vaka sayıları en çok ailelerin birbirilerini ve komşularını ziyaretlerinden artıyor. Artık buna bir son verilmesi gerekiyor. Vatandaşların kesinlikle komşu ziyareti, ebeveyn ziyareti, aile oturmaları gibi durumlara son vermeleri gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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