Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun, okul müdürleriyle toplantı yaptı
Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Kaymakamlığın toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Dursun, okul müdürlerinin sınav günü alması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.
Dursun ilçede 644 öğrencinin LGS'ye gireceğini kaydetti. Toplantıda, sınav günü okul bahçesinde ve içerisinde uyulması gereken kurallar hakkında da bilgiler verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak