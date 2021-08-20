Beypazarı İlçe Belediyesi spor merkezlerini temizliyor

Beypazarı İlçe Belediyesi, vatandaşlara hizmet verecek spor merkezlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Beypazarı İlçe Belediyesi, vatandaşlara hizmet verecek spor merkezlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri, Ayvaşık Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak'taki spor merkezi ile Hacıkara Mahallesi'ndeki spor merkezlerinde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Vatandaşların hijyenik bir ortamda spor yapmalarını sağlamak üzere temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak