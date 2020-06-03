Beypazarı Hayvan Pazarı açıldı
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Beypazarı Hayvan Pazarı açıldı

Beypazarı hayvan pazarının hayvan satışlarına açıldığı bildirildi.

Beypazarı Hayvan Pazarı açıldı
03.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:13

Beypazarı hayvan pazarının hayvan satışlarına açıldığı bildirildi.

Beypazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gazipaşa Mahallesi Ilıman Mevkisi'nde bulunan 10 bin metrekarelik Hayvan Pazarı'nın, bu günden itibaren hayvan satışlarına açık olacağı belirtildi.

Bundan sonra pazarın çarşamba günleri kurulacağı ifade edilen açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de hayvan pazarına getirilen hayvanların hastalık durumları, kulak küpeleri ve menşei belgelerini kontrol edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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