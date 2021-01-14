Beypazarı Halk Eğitim Merkezinde eğitimler salgın sürecinde de devam ediyor

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, salgın sürecinde 6 bin 636 kişiye eğitim verdi.

Merkez Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada 1 Ocak 2020 ile 11 Ocak 2021 arasında çeşitli alanlarda 440 kurs açtıklarını, bu kurslardan 4 bin 193'ü kadın olmak üzere 6 bin 636 kişinin faydalandığını bildirdi.

Göbütoğlu, kurslara gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitim vermeye devam edeceklerini de aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak