Beypazarı Halk Eğitim Merkezinde eğitimler salgın sürecinde de devam ediyor
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Beypazarı Halk Eğitim Merkezinde eğitimler salgın sürecinde de devam ediyor

14.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:28
Beypazarı Halk Eğitim Merkezinde eğitimler salgın sürecinde de devam ediyor

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, salgın sürecinde 6 bin 636 kişiye eğitim verdi.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, salgın sürecinde 6 bin 636 kişiye eğitim verdi.

Merkez Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada 1 Ocak 2020 ile 11 Ocak 2021 arasında çeşitli alanlarda 440 kurs açtıklarını, bu kurslardan 4 bin 193'ü kadın olmak üzere 6 bin 636 kişinin faydalandığını bildirdi.

Göbütoğlu, kurslara gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitim vermeye devam edeceklerini de aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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