Beypazarı Halk Eğitim Merkezi yeni kurslar açacak

Beypazarı Halk Eğitim Merkezinin yeni kurslar açacağı bildirildi.

Halen çok sayıda kursun devam ettiği ilçede İŞKUR destekli sürdürülen çalışmalarla aşçı yardımcılığı, giyim üretimi teknolojisi, koruyucu kıyafet dikimi, kilim dokuma ile telkari kurslarının açılacağını belirtildi.

Kurslara katılmak isteyenlerin HEM Müdürlüğüne giderek kayıt yaptırması gerekiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, açılacak kurslara katılacak kursiyerlere İŞKUR projesi kapsamında kurs süresince günlük 35 lira ödeneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak