Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nden "7'den 70'e Gönül Köprüsü" kampanyası
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Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nden "7'den 70'e Gönül Köprüsü" kampanyası

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örülmesini içerek "7'den 70'e Gönül Köprüsü" kampanyası başlattı.

11.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:07
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nden

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örülmesini içerek "7'den 70'e Gönül Köprüsü" kampanyası başlattı.

Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki kursiyerlere, 6-7 yaş grubu ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örmeleri için yumak verildi.

Kursiyerlerin 1 Ocak 2020'ye kadar öreceği ürünlerle çocuklar sevindirilecek.

Kaynak: AA
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