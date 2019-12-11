Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nden "7'den 70'e Gönül Köprüsü" kampanyası
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örülmesini içerek "7'den 70'e Gönül Köprüsü" kampanyası başlattı.
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örülmesini içerek "7'den 70'e Gönül Köprüsü" kampanyası başlattı.
Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki kursiyerlere, 6-7 yaş grubu ihtiyaç sahibi çocuklara bere ve kaşkol örmeleri için yumak verildi.
Kursiyerlerin 1 Ocak 2020'ye kadar öreceği ürünlerle çocuklar sevindirilecek.