Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, bu yıl İŞKUR destekli üçüncü kursunu açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, bu yıl İŞKUR destekli üçüncü kursunu açtı

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, bu yıl İŞKUR destekli üçüncü kursunu açtı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Halk Eğitim Merkezince (HEM) bu yıl İŞKUR destekli üçüncü kurs açıldı.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezince (HEM) bu yıl İŞKUR destekli üçüncü kurs açıldı.

Beypazarı HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, merkez binada verilen telkari katılanlara günlük 45 lira ödediklerini söyledi.

Kursiyerlerin bir yandan telkari tekniğini öğrenirlerken bir yandan da aile ekonomilerine katkı sağlamış olacaklarını anlatan Göbütoğlu, "Kursa katılan 15 kursiyerin tamamı bayanlardan oluşuyor. Telkari tekniği, gümüş sanatında ya da altın işlemesinde vazgeçilmezler arasında." dedi.

Telkari sanatının Beypazarı ilçesine Ahilik yoluyla kazandırıldığını ve asırlardır sürdürüldüğünü dile getiren Göbütoğlu, "Eski ustalar birer birer hakkın rahmetine kavuşuyorlar. Biz de HEM olarak bu tekniğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çalışma başlatarak, İŞKUR destekli kurslar açtık. Kurslara ilgi hayli fazla oldu. İleriki aşamalarda yeniden açabiliriz." diye konuştu.

???????

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, bu yıl İŞKUR destekli üçüncü kursunu açtı
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, bu yıl İŞKUR destekli üçüncü kursunu açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Angela Merkel Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, bu yıl İŞKUR destekli üçüncü kursunu açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:43:28. #1.16#

title