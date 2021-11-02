Beypazarı, Güdül ve Nallıhan'da yarın elektrik kesintisi uygulanacak

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde yarın enerji kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım'da tesis çalışması nedeniyle Beypazarı'nın Kayabükü, Yeşilaağaç, Hacıkara, Çakıloba, Sarıağaıl, Kuyucak, Kaplan ve Köst mahallelerine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında, Güdül'ün Güneyce, Çağa, Barbaros ve Yeşilöz mahallelerine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Nallıhan'da ise hizmet alımı dolayısıyla Uluköy, Karaköy ve Gökçeöz mahallelerine 09.30 ile 17.30 saatleri arasında enerji verilemeyeceği belirtildi.

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