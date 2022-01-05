Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üretim birincisi oldu

FATİH, İSTANBUL (AA) - Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner, okulların üretim sıralamasında 16 milyon 619 bin liralık üretimle Türkiye birincisi olduklarını belirtti.

Caner, yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bakan yardımcılığı görevi sırasında okullarını ziyaret ettiğini, o dönem verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Planlı ve kapsamlı bir çalışma içinde bulunduklarını anlatan Caner, şunları kaydetti:

"2021 yılı içinde yaptığımız işlerden ve çalışmalardan 16 milyon 619 bin liralık gelir elde ettik. Bunu yaparken de dışarıdan hiçbir kişi çalıştırmadık ve öğrencilerimizle birlikte başardık. Bu anlamda öğrencilerimiz de aile ekonomilerine katkı sağlarken 2021 yılı için aylık olarak öğrencilerimize ortalama 1500 TL ödemede bulunduk. Adeta bir fabrika edasıyla çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bu başarı öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizindir."

Okulda Kimya Teknolojileri, Metal İşleri, Mobilya, Elektrik, Bilişim Teknolojileri ve Makina Teknolojisi alanları ve atölyelerinde çalışmaların sürdüğünü okul sırası, dezenfektan ve güç kaynakları ve deney setleri üretildiğini aktaran Caner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanımız bugün bizi arayarak hepimizi Türkiye birinciliğimiz için tebrik ettiler. Allah ondan razı olsun. Öğrencilerimiz çok çok mutlu oldular. Elde ettiğimiz gelirden okulumuza 1 milyon 250 bin TL değerinde donatım, ekipman, makina malzemesi aldık. 2 Milyon lira da Hazine'ye aktarılacak." ifadelerini kullandı.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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