Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 16 milyon liralık ciro

FATİH, İSTANBUL (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2021'de okul mobilyaları ve temizlik malzemeleri üretiminde 16 milyon liralık ciro elde ettiği bildirildi.

Kaymakam Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile beraberindekiler okuldaki üretim alanlarını gezdirerek bilgi aldı.

500 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okulun adeta bir fabrika gibi çalışması üretim alanlarını gezen yetkililerin dikkatini çekti.

"2021'de 16 milyon liralık gelir elde edildi"

Kaymakam Erdoğan, ziyarette yaptığı açıklamada, okulun, bir süre öncesi Ar-Ge okulu olarak ilan edildiğini bildirdi.

Buradaki önceliğin eğitim ve ülkenin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek olduğunu belirten Erdoğan, okulun Ankara'nın en önemli okullarından biri olduğunu söyledi.

Erdoğan, eğitimin yanında burada ciddi bir üretimin de yapıldığına değinerek "Bu üretimlerde yılda 10 milyonun üzerinde kazanç elde ediliyor. 2021'de 16 milyon liralık gelir elde edildi. 2022 yılı için de şimdiden 10 milyon liralık sipariş alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Bu başarı özverili bir çalışmanın örneğidir." diye konuştu.

Okul müdürü Nuri Caner de başkentteki tüm okulların masa ve sıraları ile denet setleri, okul mobilyaları ve dezenfektan üretimlerinin yapıldığını kaydetti.