Beypazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 57. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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Beypazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 57. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Beypazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 57. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde bulunan, SS Beypazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 57. Olağan Kongresi yapıldı.

Beypazarı ilçesinde bulunan, SS Beypazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 57. Olağan Kongresi yapıldı.

Beypazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanlığını sürdüren Ahmet Yünsel 4. kez seçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimler sonrasında, yeniden göreve getirilen Ahmet Yünsel, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda esnafın destekçisi olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ahmet Yünsel, kongrenin hayırlara vesile olması temennisiyle, kendisini yeniden bu göreve layık gören üyelere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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