Beypazarı Emniyet Müdürü Hasan Ünlü görevine başladı
Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne atanan Hasan Ünlü, görevine başladı.
17.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:57
Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne atanan Hasan Ünlü, görevine başladı.
Mehmet Ali Yurtsever'in Adana İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanmasıyla boşalan Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Ankara Foto Film Şube Müdürlüğünden atanan 2. sınıf Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, ilçedeki görevine başladı.
Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan Ünlü, evli ve 3 çocuk babası.
Boş bulunan İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerine de atama yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA