Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri 120 kilogram kaçak tütüne el koydu

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde denetimlerini artırdı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün mamullerinin kaçakçılığı ile mücadele etkinliğinin artırılması ve yasadışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla başlatılan denetimlerde 5 işyerinde 120 kg kaçak tütüne el konuldu.

Yapılan soruşturma ve denetimlerde 5 işyeri sahibi hakkında adli işlem uygulandı.

Ele geçirilen 120 kg kaçak tütün Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilecek.

Emniyet müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde denetimlerin artarak sürdürdüğünü, bunun yanında, gerek asayiş yönünden gerek trafik denetimlerinin aksatılmadan sürdürüldüğü kaydedildi.

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