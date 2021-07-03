Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri denetimlerini artırdı
Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kaçak avlananlara karşı denetimlerini artırdı.
Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kaçak avlananlara karşı denetimlerini artırdı.
Ekipler, kaçak avlananlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Denetimlerde yakalanan kaçak av yapanlara, idari ve adli işlem uygulanarak avlanmada kullanılan malzemelere de el konuluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak