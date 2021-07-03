Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri denetimlerini artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri denetimlerini artırdı

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri denetimlerini artırdı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kaçak avlananlara karşı denetimlerini artırdı.

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kaçak avlananlara karşı denetimlerini artırdı.

Ekipler, kaçak avlananlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Denetimlerde yakalanan kaçak av yapanlara, idari ve adli işlem uygulanarak avlanmada kullanılan malzemelere de el konuluyor.

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri denetimlerini artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Diego Erol Bulut Diego Costa Burak Elmas Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri denetimlerini artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 19:14:36. #1.16#

title