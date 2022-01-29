BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Beypazarı Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkarları Odası Olağan Kongresi yapıldı.

Divan Başkanlığı ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın yaptığı kongrede iki liste yarıştı.

Mevcut Başkan Fazlı Yiğit, üyelerin çoğunluğunun oyunu alarak güven tazeledi.

Yiğit, üyelerinin çıkarlarını, haklarını her platformda savunmaya devam edeceğini, el emeği ile geçinenlerin emeklerinin zayi olmaması için mücadele vereceklerini kaydetti.