Beypazarı'da zabıtadan KDV denetimi

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Beypazarı Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde denetime başladı.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip ürünlerin KDV oranının yüzde 1 olup olmadığını inceledi.

Zabıta müdürlüğü, fahiş fiyat yansıtan, etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunan işletmeleri uyardı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçe genelinde denetimlere devam edeceklerini söyledi.

Kaplan, "KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığı konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapan zabıta ekiplerimiz kurallara uymayan işletmeler hakkında da yasal işlem başlatıyor." dedi.